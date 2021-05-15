Advertisements

بايرن ميونيخ يتعادل مع فرايبورج في الدوري الألماني

السبت 15/مايو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تعادل فريق فرايبورغ أمام ضيفه بايرن ميونخ بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، سجل هدفي الضيوف كل من المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي (ق26) من ركلة جزاء وليروي ساني (ق53)، بينما أحرز لأصحاب الأرض كل من اللاعب مانويل جولدي (ق29) وكريستيان جونتر (ق81).

وبهدفه اليوم، وصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 40 هذا الموسم معادلاً بذلك الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم اللاعب الأسبق جيرد مولر عام 1972 بعد تسجيله 40 هددفاً في موسم واحد في البوندسليغا، ويمتلك اللاعب البولندي فرصة كسر هذا الرقم خلال المباراة المقبلة للفريق في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام أوغسبورغ.

وبهذه النتيجة، رفع البايرن، بطل المسابقة، رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة، وفرايبورغ إلى 45 نقطة في المركز العاشر.

وحقق فريق شالكه، الذي هبط رسمياً لدوري الدرجة الثانية، فوزاً غير متوقع على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (4-3).

وسجل لأصحاب الأرض كل من كلاس يان هونتيلار (ق15) وبليندي إدريزي (ق52) وفلوريان فليك (ق60) وماثيو هوب (ق64).

بينما أحرز للضيوف كل من أندريه سيلفا هدفين (ق29 وق72) وإيفان نديكا (ق51).

وبهذا الفوز، رفع شالكه رصيده من النقاط إلى 16 في ذيل الترتيب، فيما تجمد رصيد آينتراخت -الذي ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي على الأقل- عند 57 نقطة في المركز الخامس.

وضمن منافسات الجولة، تمكن فريق يونيون برلين من التعادل أمام مضيفه باير ليفركوزن بهدف لمثله.

أخبار تهمك

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

مانشستر يونايتد يرصد 40 مليون استرليني من أجل نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ ساعتين

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ 12 دقيقة

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الممثلة الشابة زينب غريب تحرر محضرًا في طبيب صور أجزاء من جسدها (التفاصيل كاملة)

منذ ساعة و 7 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

06:37 م

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق