بايرن ميونيخ يتعادل مع فرايبورج في الدوري الألماني

تعادل فريق فرايبورغ أمام ضيفه بايرن ميونخ بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم.





وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، سجل هدفي الضيوف كل من المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي (ق26) من ركلة جزاء وليروي ساني (ق53)، بينما أحرز لأصحاب الأرض كل من اللاعب مانويل جولدي (ق29) وكريستيان جونتر (ق81).

وبهدفه اليوم، وصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 40 هذا الموسم معادلاً بذلك الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم اللاعب الأسبق جيرد مولر عام 1972 بعد تسجيله 40 هددفاً في موسم واحد في البوندسليغا، ويمتلك اللاعب البولندي فرصة كسر هذا الرقم خلال المباراة المقبلة للفريق في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام أوغسبورغ.

وبهذه النتيجة، رفع البايرن، بطل المسابقة، رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة، وفرايبورغ إلى 45 نقطة في المركز العاشر.

وحقق فريق شالكه، الذي هبط رسمياً لدوري الدرجة الثانية، فوزاً غير متوقع على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (4-3).

وسجل لأصحاب الأرض كل من كلاس يان هونتيلار (ق15) وبليندي إدريزي (ق52) وفلوريان فليك (ق60) وماثيو هوب (ق64).

بينما أحرز للضيوف كل من أندريه سيلفا هدفين (ق29 وق72) وإيفان نديكا (ق51).

وبهذا الفوز، رفع شالكه رصيده من النقاط إلى 16 في ذيل الترتيب، فيما تجمد رصيد آينتراخت -الذي ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي على الأقل- عند 57 نقطة في المركز الخامس.

وضمن منافسات الجولة، تمكن فريق يونيون برلين من التعادل أمام مضيفه باير ليفركوزن بهدف لمثله.