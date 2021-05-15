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ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. وكيفية الاستعلام عن الفاتورة وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

السبت 15/مايو/2021 - 07:21 م
فاتورة الكهرباء 2020
فاتورة الكهرباء 2020
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ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. وكيفية الاستعلام عن الفاتورة وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة عن طريق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجاري ديسمبر 2021 برقم العداد، ولذلك أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالاستعلام عن فواتير الكهرباء المستهلكة لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية من خلال رقم العداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021
وسنعرض لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجاري 2021 من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــا)، حيث أن شركة الكهرباء المصرية توفر عدة خدمات الإلكترونية للمواطنين، لكي يتم تسهيل الأمور لجميع المواطنين، والراحة وسلامة العملاء المستحقين، بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة الكهرباء المصرية، لكي يستطيع جميع العملاء المستحقين من كافة أنحاء الجمهورية بالاستعلام عن فواتير الكهرباء المستهلكة الخاصة به.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة شهرياً في عدة شركات مثل شركة الاسكندرية لتوزيع الطاقة الكهربائية، ويمكن أيضا من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك شركة مصر الوسطى، وشركة شمال القاهرة أيضا، وتم الإعلان على شركة البحيرة لتوزيع الطاقة الكهربائية، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للعملاء المستحقين أيضاََ.

ومن المنتظر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء المصرية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة شهرياً للعملاء، وهذا من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الكهرباء 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد
- يجب على العميل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء
- ثم بعد ذلك اختيار المحافظة الخاصة به.
- يجب على العميل إدخال البيانات الخاصة بالعداد في الخانات المخصصة بذلك.
- يجب على العميل الضغط على كلمة ”عرض”.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجاري 2021
أعلنت شركة الكهرباء المصرية عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة إلكترونياً، ولذلك يجب على العميل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهذا بمجرد إدخال الاسم ورقم العداد مباشرةً، ولكن يجب على العميل إدخال كافة البيانات المطلوب إدخالها صحيحة، والتأكد من كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 إلكترونيا
- يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء.
- الدخول على قسم الخدمات.
- ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الاستعلام عن الفواتير.
- يجب بعد ذلك نقوم باختيار اسم المحافظة الخاصة به.
- يجب بعد ذلك إدخال الاسم ورقم العداد.
- ثم النقر على كلمة “استعلام”.

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