Advertisements

مدرب بيراميدز: نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنيمبا

السبت 15/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يطمع لتحقيق نتيجة جيدة أمام أنيمبا النيجيري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، حتى يكون جاهزا لمواجهة الإياب المحدد لها ٢٣ مايو الجاري في نيجيريا.

أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة أنه ينظر لمواجهة الفريق النيجيري على أنها مباراة من ١٨٠ دقيقة ستكون هناك ٩٠ دقيقة منها بملعب الدفاع الجوي، والباقي في نيجيريا، ويطمع أن يحقق نتيجة قوية في القاهرة تكون عونا للفريق لمواصلة مشوار البطولة القارية التي يهدف بيراميدز للفوز بلقبها بعدما وصل للنهائي في النسخة الماضية.

أكد المدرب أنه حرص على تجهيز لاعبيه وإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي مر بها الفريق خاصة بعد الخسارة المؤلمة الأخيرة في الدوري والتي كانت أسوأ شيء حدث هذا الموسم، مشيرا إلى أن الفريق لابد وأن يخرج ويركز في الفترة المقبلة الصعبة والتي لا تقبل أي نتيجة سلبية أخرى مجددا ومع قوة المواجهات لابديل عن الفوز.

المدير الفني أشار إلى أنه شاهد مباريات لفريق أنيمبا وهو يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين ويمتلك هجوما عنيفا ولكن لديه بعض الأخطاء الدفاعية سيعمل على استغلالها في المباراة وهو فريق قوي قدم مواجهات مميزة وآخر مبارياته في دور المجموعات نجح من خلالها في اعتلاء قمة المجموعة، متمنيا أن يكون الفريق في قمة تركيزه ويحقق انتصارا جيدا.

أروابارينا برر التعديلات في التشكيل في الفترة الأخيرة بسبب الإيقافات والإصابات ومع توالي اللقاءات تكون هناك غيابات وبالتالي لابد من تدوير اللاعبين والتركيز على جميع العناصر وتحضير كل قوام الفريق للمشاركة في أي وقت.

أخبار تهمك

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الممثلة الشابة زينب غريب تحرر محضرًا في طبيب صور أجزاء من جسدها (التفاصيل كاملة)

منذ ساعة و 9 دقيقة

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ ساعتين

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يرصد 40 مليون استرليني من أجل نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ 14 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

06:37 م

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق