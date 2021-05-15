مدرب بيراميدز: نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنيمبا

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يطمع لتحقيق نتيجة جيدة أمام أنيمبا النيجيري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، حتى يكون جاهزا لمواجهة الإياب المحدد لها ٢٣ مايو الجاري في نيجيريا.





أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة أنه ينظر لمواجهة الفريق النيجيري على أنها مباراة من ١٨٠ دقيقة ستكون هناك ٩٠ دقيقة منها بملعب الدفاع الجوي، والباقي في نيجيريا، ويطمع أن يحقق نتيجة قوية في القاهرة تكون عونا للفريق لمواصلة مشوار البطولة القارية التي يهدف بيراميدز للفوز بلقبها بعدما وصل للنهائي في النسخة الماضية.





أكد المدرب أنه حرص على تجهيز لاعبيه وإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي مر بها الفريق خاصة بعد الخسارة المؤلمة الأخيرة في الدوري والتي كانت أسوأ شيء حدث هذا الموسم، مشيرا إلى أن الفريق لابد وأن يخرج ويركز في الفترة المقبلة الصعبة والتي لا تقبل أي نتيجة سلبية أخرى مجددا ومع قوة المواجهات لابديل عن الفوز.





المدير الفني أشار إلى أنه شاهد مباريات لفريق أنيمبا وهو يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين ويمتلك هجوما عنيفا ولكن لديه بعض الأخطاء الدفاعية سيعمل على استغلالها في المباراة وهو فريق قوي قدم مواجهات مميزة وآخر مبارياته في دور المجموعات نجح من خلالها في اعتلاء قمة المجموعة، متمنيا أن يكون الفريق في قمة تركيزه ويحقق انتصارا جيدا.





أروابارينا برر التعديلات في التشكيل في الفترة الأخيرة بسبب الإيقافات والإصابات ومع توالي اللقاءات تكون هناك غيابات وبالتالي لابد من تدوير اللاعبين والتركيز على جميع العناصر وتحضير كل قوام الفريق للمشاركة في أي وقت.



