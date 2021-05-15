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مدرب هولندا يزف بشرى سارة للجماهير قبل منافسات اليورو

السبت 15/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال فرانك دي بور، مدرب منتخب هولندا، إن الأطباء يتوقعون تعافي المدافع دالي بليند، من الإصابة بصورة كاملة والمشاركة في نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة الصيف المقبل.

وأضاف مدرب هولندا، بليند (31 عامًا) لتشكيلة المنتخب المبدئية التي أعلنها استعدادا للبطولة القارية أمس الجمعة، رغم أنه لم يشارك في أي مباراة منذ مارس/آذار الماضي بسبب إصابته في الكاحل والركبة خلال مباراة بتصفيات كأس العالم أمام جبل طارق.

وخضع بليند لاعب أياكس أمستردام لجراحة لإصلاح تمزق في أربطة الكاحل، مما تسبب في غيابه عما تبقى من موسم الدوري الهولندي، لكنه يتوقع أن يعود للملاعب في الشهر المقبل.

وقال المدرب دي بور "نفترض أن يتمكن دالي من المشاركة معنا في البطولة بالنظر لتوقعات الأطباء".

وتابع "هو أيضا متفائل بذلك، لكن ربما يكون متاحا فقط خلال البطولة إذ ما تعرض لانتكاسة".

وربما تشكل خبرة بليند، عاملا حاسما للمنتخب الهولندي في البطولة التي سيشارك فيها ضمن المجموعة التي تضم النمسا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا، خاصة بعد إعلان فيرجيل فان دايك، غيابه عن البطولة، خوفًا من تجدد إصابة في الركبة غاب بسببها طويلا عن الملاعب.

وعنه قال دي بور "هذا أمر حزن بصفة خاصة بالنسبة له. لم يسبق له أن شارك في نهائيات أي بطولة. لكن البطولة الأوروبية قريبة جدا لدرجة لا يمكنه المشاركة فيها".

وأتم "دعونا نأمل التأهل لنهائيات كأس العالم، حتى يتمكن فان دايك من المشاركة معنا".

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