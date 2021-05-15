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"التضامن": القاهرة الأكثر استفادة من منح الجمعيات الأهلية (فيديو)

السبت 15/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تنوع جغرافي في تقديم 580 مليون جنيه منحا للجمعيات الأهلية خلال أبريل الماضي، ولكن القاهرة تستحوذ على الجانب الأكبر باعتبارها أكبر محافظة من حيث تعداد السكان، وعدد الجمعيات المسجلة ويليها الجيزة، المنيا، سوهاج، وأسيوط.

وأضاف "عبد الموجود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن المنح تقدم وفقا للنطاق الجغرافي المسموح للجمعية ممارسته والمنحة، لافتا إلى أن هناك جمعيات مسجلة في القاهرة وتقوم بدورها في 27 محافظة، وفقا لاحتياج النشاط.

وأشار إلى أنه يوجد 53 ألف جمعية أهلية ومنظمة واتحاد يعملون تحت مظلة قانون "الجمعيات الأهلية،" مطلوب منهم توفيق أوضاعهم خلال مدة سنة من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، منوها بأن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات جديدة للجمعيات الأهلية، وستنهي منها مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع في يناير 2022

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