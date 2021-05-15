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الصحة: ظهور الرئيس السيسي أثناء تلقي لقاح كورونا نقطة فارقة في زيادة الإقبال على الموقع الالكتروني للتسجيل

السبت 15/مايو/2021 - 07:30 م
الرئيس السيسي أثناء تلقي لقاح كورونا
الرئيس السيسي أثناء تلقي لقاح كورونا
شيماء حسن
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قال آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بعده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهما يتلقيان اللقاح ضد فيروس كورونا كان نقطة فارقة في زيادة تفاعل المواطنين وإقبالهم على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاح.

وأضاف "صلاح" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أنه في البداية كان عدد من يقومون بالتسجيل يوميًا من 30 إلى 35 ألف، وبعد ظهور الرئيس زاد العدد حتى وصل إلى 90 و95 ألف في اليوم الواحد وذلك لثقة المواطنين في رئيسهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن للشخص الذي قام بالتسجيل برقمه القومي أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى، ولكن بعض المواطنين يقومون بالاتصال بخدمة العملاء من أجل تغيير مكان تلقي اللقاح، موضحًا أنه تم الاستفادة من بيانات حملة 100 مليون صحة من أجل الوصول إلى مليون و300 ألف مواطن من أصحاب الأورام والفشل الكلوي لحثهم على تلقي التطعيم.

وتابع أن هناك فرق متنقلة على مراكز الغسيل الكلوي والأورام للإسراع في تطعيم المرضى بهذه الأماكن كونهم الأكثر تعرضًا لخطورة الإصابة بالفيروس، مشددًا على القيام بحملات التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم وحض الشائعات التي تشكك في اللقاحات للإثبات للمواطنين أن هذه الشائعات غير صحيحة.

ولفت مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن حصول لقاح سينوفارم على الترخيص الطارئ من منظمة الصحة العالمية جعله معترف به في دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية التي كانت تشترط الحصول على اللقاحات المعتمدة والحاصلة على الترخيص الطارئ، مؤكدًا على فعالية هذا اللقاح كون الدولة المصرية كانت من الدول المشاركة في التجارب السريرية له.

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