عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه صن داونز بعد قليل.





ويستضيف الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت نظيره صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-









حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة





خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.



