مها أحمد عن هجمهوها على السقا وكرارة: "مكنتش متخيلة أن البوست ينتشر كدا"

خرجت الفنانة مهما أحمد، منذ قليل عن صمتها بعد الرد والهجوم عليها من أسرة الفنان أحمد السقا، وأمير كرارة.





حيث أكدت "أحمد"، من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أنها لم تتوقع أن منشورها سينتشر إلى هذا الحد، كما أكدت على أن البث من أجل التوضيح ليس أكثر.

وجاء منشور مها أحمد على موقع التواصل “فيس بوك” كالتالي: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.





مها أحمد

وتابعت: “النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحده مبتدأة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب”.



