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ليستر سيتي يسجل الهدف الأول في شباك تشيلسي (فيديو)
السبت 15/مايو/2021 - 07:31 م
الفجر الرياضي
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أحرز نادي ليستر سيتي الهدف الأول في شباك نظيره تشيلسي في المواجهة المقامة حاليا على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء هدف ليستر الوحيد في المباراة حتى الآن في الدقيقة 63 من عمر المواجهة المقامة في ملعب ويمبلي الشهير.
وأتيحت العديد من الفرص لتشيلسي في اللقاء لكن الدقة غابت عن الكثير منها أمام مرمى ليستر سيتي.
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