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منتخب السويس يدخل معسكرا مغلقا ببورسعيد استعدادا للمريخ بدورى المظاليم

السبت 15/مايو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، معسكرا مغلقا، غدا الأحد، في أحد فنادق مدينة بورسعيد، استعدادا لمواجهة المريخ المقرر اقامتها بعد الغد الاثنين الموافق 17 مايو ، في إطار مباريات الاسبوع الحادى والعشرون ضمن منافسات المجموعة الثانية من دورى المظاليم.

ويسافر فريق السوايسة إلى بورسعيد للدخول في معسكر مغلق غدا الأحد عقب انتهاء التدريبات الجماعية التى تقام على ملعب الجيش بحوض الدرس.

وجدير بالذكر أن منتخب السويس يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة، اما المريخ يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

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