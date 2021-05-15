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عاجل - موسيماني يستبعد 5 لاعبين من مواجهة صن داونز
السبت 15/مايو/2021 - 07:48 م
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 5 لاعبين من القائمة النهائية لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي.
ويستضيف الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت نظيره صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واستبعد موسيماني كلا من :-
مصطفى شوبير - محمود متولي - ناصر ماهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
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