عاجل - موسيماني يستبعد 5 لاعبين من مواجهة صن داونز

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 5 لاعبين من القائمة النهائية لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي.





ويستضيف الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت نظيره صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









واستبعد موسيماني كلا من :-





مصطفى شوبير - محمود متولي - ناصر ماهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن.







