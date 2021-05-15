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ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

السبت 15/مايو/2021 - 08:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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شهدت تدريبات ريال مدريد تواجد نجم ريال مدريد بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته لمواجهة أتلتيك بلباو مساء غد الأحد.

وخاض البرازيلي مارسيلو آخر تدريب لريال مدريد بشكل طبيعي مع باقي زملائه قبل زيارة ملعب سان ماميس، عقب تحسن وضعه الصحي من الآلام التي كان يعاني منها والتي منعته من خوض مباراة غرناطة في يوم شهد غياب ماريانو دياز والذي يعد سابع لاعب يغيب عن التدريب.

وبعد خضوع الألماني توني كروس للحجر الصحي عقب الاتصال المباشر مع شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، استبعد المدرب زين الدين زيدان داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس ورافائيل فاران والفرنسي فيرلاند ميندي والذي تدرب اليوم السبت داخل الملعب عقب مفاجأة الجميع الجمعة باستكمال جانب من تعافيه على أرضية الملعب.

وكان غياب ماريانو عن التدريب غير متوقع، بينما تدرب مارسيلو بشكل طبيعي وأظهر أنه في حالة جيدة لخوض اللقاء أمام أتلتيك بلباو في حال رأى زيدان الأمر مناسباً.

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