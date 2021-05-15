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روسيا تسعي لهيكلة محفظة السندات

السبت 15/مايو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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يسعى المسؤولون عن إدارة السندات السيادية الروسية لإيجاد آلية تسمح للحكومة باسترداد السندات المقومة بالروبل ذات التكلفة المرتفعة، والتي تم بيعها العام الماضي لتمويل خطط الطوارئ لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال نائب وزير المالية الروسي، تيمور ماكسيموف في مقابلة: "نهدف لإعادة هيكلة محفظة السندات بالشكل الصحيح، وبما يمكّن الحكومة من استخدام السندات في إطار سياسة اقتصادية ناجحة في الأزمات المقبلة". ولم يوضح ماكسيموف توقيت أو حجم الأموال التي قد تخصصها الوزارة لمشتريات السندات.

ضاعفت روسيا حجم الاستدانة العام الماضي لتمويل برامج حماية الاقتصاد من تداعيات الوباء وتزامنها مع انهيار أسعار النفط، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مبيعات السندات المقومة بالروبل، حيث باعت وزارة المالية في سلسلة من المزادات الضخمة التي سيطرت عليها البنوك المحلية سندات ذات سعر فائدة مُعوم، أو عائد متغير، يرتفع بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.

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وزارة المالية روسيا الاقتصاد الروسي إعادة هيكل

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