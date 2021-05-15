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عاجل - الزمالك يحسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسي

السبت 15/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يعقد مسؤولو اللجنة التى تدير نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، جلسة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، نهاية الأسبوع الجاري من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه بالإبقاء على فرجاني ساسي، خاصة أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق.

وينتظر أن يحسم مسؤولو نادي الزمالك مصير فرجاني ساسي خلال الجلسة التى ستجمعه به بعدما أبدى مسؤولو اللجنة مرونة كبيرة فى زيادة العرض المالي الذى ستقدمه للاعب لحسم مسألة تجديد تعاقده.

وأعلن مسؤولو نادي الزمالك فى وقت سابق عن تعثر مفاوضات التجديد لساسي، بسبب مغالاة اللاعب فى متطلباته المالية وعدم تماشيها مع المبالغ المعروضة من قبل مسؤولي الزمالك.

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