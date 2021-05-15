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6 معلومات عن كفر الشيخ وفاركو قبل مواجهة القسم الثاني

السبت 15/مايو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يستضيف فريق كفر الشيخ نظيره فريق فاركو في الرابعة من عصر الأحد، ضمن فعاليات الجولة الحادي والعشرين للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى مواجهه ساخنه بين فريق كفر الشيخ صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 19 نقطة مع فريق فاركو المتصدر بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 43 نقطة في مباراة مهمة للفريقين من أجل حصاد الثلاث نقاط.

حيث يأمل فاركو الفوز من أجل الاستمرار على القمة ، بينما يسعى كفر الشيخ للفوز للخروج من النفق المظلم.

1- أرقام فريق فاركو

خاض الفريق السكندري 20 مباراة حقق خلالهم 13 انتصار و4 تعادلات وتلقى 3 هزائم، سجل لاعبيه 34 هدف وسكتت شباكه 13 هدف

2- هدافي فاركو

تمكن 15 لاعب من تسجيل أهداف فاركو سجلهم ..

1- على بهيج 7 أهداف
2- انطوى لوكوسا 6 اهداف
3- شريف أشرف 3 اهداف
5- محمود أبو السعود 3 اهداف
5- حمبوزو هدفين
6- حسن طارق هدفين
7- أحمد عوض هدفين
8- بلال جمال هدفين
9- أحمد العزب هدف
10- محمد زكريا شيكا هدف
11- سليمان عبد ربه هدف
12- أحمد سعيد هدف
13- احمد البحرواى هدف
14- هشام فتح الله هدف
15- مدافع الحمام في مرماه

4- ارقام فريق كفر الشيخ

لعب فريق كفر الشيخ 20 مباراة حقق الفوز في4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، سجل لاعبيه 12 هدف وسكنت شباكه 21 هدف .

5- هدافي كفر الشيخ

تمكن 8 لاعبين من تسجيل 12 هدف وهم ..

1- أحمد كفته 5 أهداف
2- محمد يوسف هدف
3- عادل خضره هدف
4- أحمد إبراهيم هدف
5- ماهر عبده هدف
6- شمس محارب هدف
7- صلاح خطاب هدف
8- عمر عبد المنعم هدف

5- الجوله الأولى

شهد لقاء الدور الاول فوز كفر الشيخ على فاركو بهدفين مقابل هدف سجلها احمد ابراهيم وأحمد كفته لكفر الشيخ بينما سجل على بهيج هدف فاركو .

6- نتائج الفريقين في الجولة السابقة

تعادل فاركو مع الأوليمبى بهدف لمثله، بينما تلقى كفر الشيخ الهزيمة بهدفين من الرجاء .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 43 نقطة
2- حرس الحدود 41 نقطة
3- البلدية 36 نقطة
4- الأوليمبى 34 نقطة
5- أبو قير 30 نقطة
6- دكرنس 28 نقطة
7- الرجاء 26 نقطة
8- سبورتنج 25 نقطة
9- المنصورة 24 نقطة
10- دمنهور 24 نقطة
11- المالية 21 نقطة
12- الجزيرة 20 نقطة
13- الحمام 19 نقطة
14- كفر الشيخ 19 نقطة
15- بيلا 14 نقطة
16- بنى عبيد 13 نقطة

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