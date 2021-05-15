عاجل - الإعلان عن تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

أعلن مانكوبا مانكيثي المدير الفني لصن دوانز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء على ستاد السلام.





وضم تشكيل صن داونز كلا من :-





أونايانجو - ناسيمينتو - ليبوسا - كوتزي - مورينا - موديبا - مابوي - ماكهوليس - سيرينو - موتوبا - تشالولي.





البدلاء :-





مويني - مويني - أونايانجو - لوكاس - إيراسموس - جالي - مفالا - فلاكادزي - مودو - مكهوما.



