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قبل مواجهة صن داونز.. متصدرو المجموعات في مهب الريح

السبت 15/مايو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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تلقى فريق الترجي التونسي خسارة مفاجئة أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب 5 يوليو الأولمبي.


على الجانب الآخر، خسر فريق سيمبا التنزاني متصدر المجموعة الأولى برباعية نظيفة أمام فريق كايزر تشيفز في نفس الدور، واصبح مطالب بالفوز بخماسية نظيفة على الأقل في مباراة العودة لحسم تأهله لنصف نهائي البطولة الأفريقية.


ورغم تصدر فريقي الترجي وسيمبا محموعتيهما في دور الستة عشر إلا أن هزيمة الفريقين اليوم تعطي تفاؤلا لجماهير المارد الأحمر قبل مواجهة الأهلي وصيف المجموعة الأولى أمام صن داونز الذي تصدر مجموعته.


ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بعد قليل على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى المباراة التى ستقام بينهما على استاد القاهرة.

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