أغنيتان لنوال الزغبي: (أسعد لحظة) و(بكلم خيالي) الآن على يوتيوب!

أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية عبر قناة (روتانا) على الـYoutube، وهما (بكلم خيالي) التي تعاون فيها مع صلاح الكردي كلاماً ولحناً، توزيع ريمي مراد وماسترينغ طوني حداد، و(أسعد لحظة) كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام.









الأغنيتان هدية من نوال لمحبيها بمناسبة عيد الفطر، ضمن التعاون القائم بينها وبين شركة (روتانا)، هذا وتحضر نوال لعمل ضخم ستعلن عنه لاحقاً.



