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يوفنتوس يهزم إنتر ميلان ويبقي على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا

السبت 15/مايو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
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أحيا يوفنتوس آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الثمين 3 - 2 على انتر ميلان اليوم السبت في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى استاد "يوفنتوس" بمدينو تورينو ، ثأر يوفنتوس لهزيمته أمام إنتر صفر - 2 في مباراة الدور الأول ، وعرقل يوفنتوس الانطلاقة الرائعة لإنتر في الدوري حيث ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في المسابقة هذا الموسم كما أنها الهزيمة الثانية فقط لانتر في المسابقة خلال 2021.

وسطع نجم كرة القدم الكولومبي خوان كوادرادو وسجل هدفين قاد بهما يوفنتوس للفوز 3 - 2 على انتر لتكون الهزيمة الأولى لانتر بعد 20 مباراة حافظ خلالها على سجله خاليا من الهزائم. وعلى مدار الـ20 مباراة الماضية ، حقق انتر الفوز في 16 مباراة وتعادل في أربع مباريات ، فيما كانت آخر هزيمة سابقة للفريق أمام سامبدوريا 1 - 2 في السادس من يناير الماضي. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة ليزاحم ميلان في المركز الثالث، وتجمد رصيد انتر عند 88 نقطة في الصدارة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو وكوادرادو في الدقيقتين 24 والثالثة من الوقت بدل الضائع مقابل هدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 35 من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني، تعادل انتر عبر النيران الصديقة بهدف سجله جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس في الدقيقة 86 قبل أن يحرز كوادرادو هدف الفوز الثمين ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

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