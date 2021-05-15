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مناظرة النيابة لضحايا 15 مايو: 5 طعنات وذبح بالرقبة

السبت 15/مايو/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت مناظرة نيابة مايو والتبين الجزئية، لجثماني سيدة ونجلتها قتلا داخل شقتهما بمدينة مايو، أن الجثة الأولي لسيدة في منتصف الاربعينات وبها 5 طعنات متفرقة بالجسم، والجثة الثانية لفتاة تبلغ من العمر 23 سنة طالبة جامعية وبها طعنة بالرقبة أدت إلي ذبح رقبي، والوفاة في الحال، وكانت توجد جثة الأم في صالة الشقة ومسجاه علي ظهرها، والجثة الثانية في غرفة النوم في وسط بركة من الدماء مع وجود بعثرة في محتويات الشقة.


بدأت الواقعة بتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15مايو، بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وتقوم الاجهزة الأمنية بتكثيف التحريات وتم التحفظ علي الجثتين ونقلهم لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

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