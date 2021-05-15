وكيل وزارة الصحة بالفيوم: توفير خدمة (QR) على شهادات المسافرين للخارج

قال الدكتور" حاتم جمال" وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنه تم توفير خدمة QR على شهادات المسافرين للخارج بدون أى رسوم إضافية.



وذلك نظرا لأشتراطات بعض الدول لتوفر رمز الإستجابة السريع QR على شهادات تحاليل الكورونا للمسافرين للخارج تم التواصل مع الإدارة المركزية للمعامل لتوفير الخدمة التى تضيف الأمان للشهادات وتمنع من التقليد أو التزوير وربطها بالموقع الرسمى للوزارة.



وأكد ان مستشفى الفيوم العام تقدم خدمة تحاليل PCR الكورونا المسافرين للخارج وذلك تسهيلا على المواطنين بالمحافظة بدلا من السفر إلى القاهرة.

