حصاد وأرقام حرس الحدود وسبورتنج بالقسم الثاني



يحل فريق سبورتنج ضيفاً على فريق حرس الحدود في الرابعة من عصر الأحد، ضمن فعاليات الجولة الحادي والعشرين للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني .



ويخوض سبورتنج اللقاء محتلا المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 25 نقطة، بينما فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد41 نقطة في مباراة مهمة للفريقين من أجل حصاد الثلاث نقاط .



حيث يأمل حرس الحدود الفوز من أجل الصعود على القمة في حالة تعثر فريق فاركو المتصدر ، بينما يسعى فريق سبورتنج للفوز للدخول في المنطقة الدافئة.



1- أرقام حرس الحدود



خاض حرس الحدود 20 مباراة حقق خلالهم 12 انتصار و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، سجل لاعبيه 29 هدف وسكتت شباكه 8 اهداف .



2- هدافى الحرس



تمكن 15 لاعب من تسجيل أهداف حرس الحدود وهم ..



1- خالد سامي 6 أهداف

2- محمد أبو جودة 4 اهداف

3- أحمد حسنى 4 اهداف

5- غريب يأسر 3 اهداف

5- حامد خالد هدفين

6- أحمد فليكس هدفين

7- محمد عيد هدفين

8- مصطفى زيكو هدف

9- يوسف علاء هدف

10- أحمد ياسر هدف

11- عبد الرحمن السويسى هدف

12- محمد عزت القط هدف

13- محمد رضا هدف

14- وليد عادل هدف

15- مصطفى جمعه هدف



4- ارقام فريق كفر الشيخ



لعب فريق كفر الشيخ 20 مباراة حقق الفوز في4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وسجل لاعبيه 12 هدف وسكنت شباكه 21 هدف .



5- هدافي سبورتنج



تمكن 10 لاعب من تسجيل 16 هدف وهم..



1- عبد الله سرور 3 أهداف

2- على دياب 3 اهداف

3- أحمد عبد الستار هدفين

4- مروان السيد هدفين

5- سعد سرور هدف

6- زياره الصاعقه هدف

7- سيف حسن هدف

8- طارق سالم هدف

9- اسلام قوده هدف

10- العربي جمال هدف



5-- نتائج الجوله الأولى.



حقق فريق حرس الحدود الفوز بهدفين نظيفين سجلها غريب يأسر وأحمد حسنى .



6- نتائج الفريقين في الجولة السابقة



حقق الحرس الفوز على أبو قير بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل سبورتنج مع الجزيرة بهدف لمثله.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 43 نقطة

2- حرس الحدود 41 نقطة

3- البلدية 36 نقطة

4- الأوليمبى 34 نقطة

5- أبو قير 30 نقطة

6- دكرنس 28 نقطة

7- الرجاء 26 نقطة

8- سبورتنج 25 نقطة

9- المنصورة 24 نقطة

10- دمنهور 24 نقطة

11- المالية 21 نقطة

12- الجزيرة 20 نقطة

13- الحمام 19 نقطة

14- كفر الشيخ 19 نقطة

15- بيلا 14 نقطة

16- بنى عبيد 13 نقطة