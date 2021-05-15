Advertisements

حصاد وأرقام حرس الحدود وسبورتنج بالقسم الثاني

السبت 15/مايو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements

يحل فريق سبورتنج ضيفاً على فريق حرس الحدود في الرابعة من عصر الأحد، ضمن فعاليات الجولة الحادي والعشرين للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني .

ويخوض سبورتنج اللقاء محتلا المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 25 نقطة، بينما فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد41 نقطة في مباراة مهمة للفريقين من أجل حصاد الثلاث نقاط .

حيث يأمل حرس الحدود الفوز من أجل الصعود على القمة في حالة تعثر فريق فاركو المتصدر ، بينما يسعى فريق سبورتنج للفوز للدخول في المنطقة الدافئة.

1- أرقام حرس الحدود

خاض حرس الحدود 20 مباراة حقق خلالهم 12 انتصار و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، سجل لاعبيه 29 هدف وسكتت شباكه 8 اهداف .

2- هدافى الحرس

تمكن 15 لاعب من تسجيل أهداف حرس الحدود وهم ..

1- خالد سامي 6 أهداف
2- محمد أبو جودة 4 اهداف
3- أحمد حسنى 4 اهداف
5- غريب يأسر 3 اهداف
5- حامد خالد هدفين
6- أحمد فليكس هدفين
7- محمد عيد هدفين
8- مصطفى زيكو هدف
9- يوسف علاء هدف
10- أحمد ياسر هدف
11- عبد الرحمن السويسى هدف
12- محمد عزت القط هدف
13- محمد رضا هدف
14- وليد عادل هدف
15- مصطفى جمعه هدف

4- ارقام فريق كفر الشيخ

لعب فريق كفر الشيخ 20 مباراة حقق الفوز في4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وسجل لاعبيه 12 هدف وسكنت شباكه 21 هدف .

5- هدافي سبورتنج

تمكن 10 لاعب من تسجيل 16 هدف وهم..

1- عبد الله سرور 3 أهداف
2- على دياب 3 اهداف
3- أحمد عبد الستار هدفين
4- مروان السيد هدفين
5- سعد سرور هدف
6- زياره الصاعقه هدف
7- سيف حسن هدف
8- طارق سالم هدف
9- اسلام قوده هدف
10- العربي جمال هدف

5-- نتائج الجوله الأولى.

حقق فريق حرس الحدود الفوز بهدفين نظيفين سجلها غريب يأسر وأحمد حسنى .

6- نتائج الفريقين في الجولة السابقة

حقق الحرس الفوز على أبو قير بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل سبورتنج مع الجزيرة بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 43 نقطة
2- حرس الحدود 41 نقطة
3- البلدية 36 نقطة
4- الأوليمبى 34 نقطة
5- أبو قير 30 نقطة
6- دكرنس 28 نقطة
7- الرجاء 26 نقطة
8- سبورتنج 25 نقطة
9- المنصورة 24 نقطة
10- دمنهور 24 نقطة
11- المالية 21 نقطة
12- الجزيرة 20 نقطة
13- الحمام 19 نقطة
14- كفر الشيخ 19 نقطة
15- بيلا 14 نقطة
16- بنى عبيد 13 نقطة

أخبار تهمك

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

الممثلة الشابة زينب غريب تحرر محضرًا في طبيب صور أجزاء من جسدها (التفاصيل كاملة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الإعلان عن تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

منذ 13 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ثلث ساعة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 5 لاعبين من مواجهة صن داونز

منذ 34 دقيقة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - موسيماني يستبعد 5 لاعبين من مواجهة صن داونز

07:48 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

06:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق