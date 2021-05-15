خبير: مصر اتخذت مسار استباقي للقضية الفلسطينية قبل انفجار الأزمة الحالية على قطاع غزة

أكد سعيد عكاشة، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، على دور مصر في القضية الفلسطينية والدعم الذي قدمته تجاه هذه القضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا الدور لا يمكن تجاهله عبر عشرات السنين وليس خلال السنوات الماضية فقط.



وقال "عكاشة" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية" اليوم السبت، أن الموقف الأمريكي هو السبب المباشر في القضية الفلسطينية، مستشهدًا بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه على حماس أن تمتنع عن إطلاق الصواريخ، وعلى أساسها سيتم التحرك تجاه القضية ووقف إطلاق النار.



وأضاف أن مصر سارت في أكثر من مسار خلال الأزمة الأخيرة بالقضية الفلسطينية، تحت مسمى المسار الاستباقي والذي بدأ قبل أن تنفجر الأزمة، حيث كان هناك مؤشرات بأن هناك أزمة تلوح في الأفق، وحاولت مصر أن تضغط على إسرائيل لكي تقلل من إجراءاتها العنيفة في القدس.



وأوضح أنه عندما انفجرت الأزمة نتيجة تداعيات عديدة بدأ التحرك المصري في المسار الآخر وهو التهدئة، حيث أن المسار يعتمد على محاولة استعادة التهدئة، والتنسيق مع الولايات المتحدة لكي يكون هناك تحقق أمريكي أكثر قوة.





