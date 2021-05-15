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حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش

السبت 15/مايو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة طلائع الجيش المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم. 

وجاء التشكيل كالآتى: 

حراسة المرمى : محمد صبحى 

خط الدفاع : خالد الغندور ، داميون لوى ، مروان عطيه ، السيد سالم 

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا ، عمار حمدى ، محمد الصباحى ، صبرى رحيل 

خط الهجوم. : أوكوى ، روماريو .

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : صبحى سليمان ، هشام صلاح ، فوزى الحناوى ، محمود رزق ، عبد الغنى محمد ، أحمد حجى ، عبد السميع ، أحمد راشد ، عمرو الميدانى . 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 30 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن طلائع الجيش الذى يأتى فى المركز الحادى عشر .

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