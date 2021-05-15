صحة الدقهلية.. فحص حوالي 55 الف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فحص حوالي 55 الف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



واشار وكيل صحة الدقهلية الي ان المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.



واوضح وكيل صحة الدقهلية ان المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالةالجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.



كما اوضح وكيل صحة الدقهلية انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظة.



ودعى وكيل صحة الدقهلية جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين واوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.