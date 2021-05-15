Advertisements
ليستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه
السبت 15/مايو/2021 - 08:15 م
Advertisements
توج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 إثر تسديدة صاروخية سكنت شباك الإسبامنني كيبا حارس مرمي تشيلسي.
ويعد هذا اللقب هو الأول في تاريخ ليستر سيتي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements