رسالة قوية من عبد الله السعيد قبل موقعة إنيمبا

قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إن مواجهة أنيمبا النيجيري لن تكون سهلة على الإطلاق وكل فريق لديه طموح التأهل للدور نصف النهائي ومواصلة مشوار البطولة حتى النهاية مشددا على أنها ستكون مواجهة قوية في ظل قوة الفريقين وطموحهما للفوز باللقب.





أوضح القائد في المؤتمر الصحفي لمباراة أنيمبا المحدد لها السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، أن مباريات ربع النهائي مختلفة تماما عن لقاءات دور المجموعات ولابد من أن يكون التركيز كبيرا في مباراتي الذهاب والإياب والفريق لابد وأن يحقق نتيجة جيدة في القاهرة ليعمل على تسهيل مهمته في مواجهة الإياب بنيجيريا.





أشار عبد الله السعيد إلى أن اللاعبين تعاهدوا على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة والخسارة المحزنة في الدوري ولابد من التركيز على مواجهتي أنيمبا وتحقيق الفوز ومواصلة مشوار البطولة لأن بيراميدز فريق كبير وعليه أن يحقق لقب البطولة التي يضعها هدفا رئيسيا له ومن الطبيعي أن يتعامل اللاعبون مع اللقاء على أنه نهائي ولا بديل عن تحقيق الانتصار ومواصلة المسيرة القارية.



