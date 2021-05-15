الكاف يسند لمصر تنظيم نهائيات الشباب ودوري أبطال النسائية

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي على استضافة مصر للنسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 في أكتوبر المقبل وكأس الأمم الأفريقية للشباب 2023 المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها بأندونيسيا 2023.





وفى سياق اخر قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الايام الماضية توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب ااجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.





كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي



