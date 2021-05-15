Advertisements

الكاف يسند لمصر تنظيم نهائيات الشباب ودوري أبطال النسائية

السبت 15/مايو/2021 - 08:33 م
كاف
كاف
محمد جمال
Advertisements
وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي على استضافة مصر  للنسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 في أكتوبر المقبل وكأس الأمم الأفريقية للشباب 2023 المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها بأندونيسيا 2023.

وفى سياق اخر قررت  إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الايام الماضية توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب ااجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى كاف الكرة النسائية

أخبار تهمك

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - الإعلان عن تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 4 ساعات

الممثلة الشابة زينب غريب تحرر محضرًا في طبيب صور أجزاء من جسدها (التفاصيل كاملة)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 5 لاعبين من مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر عقوبات دوري الممتاز "ب"

عاجل.. إيقاف علاء نبيل وغرامة على المقاولون بسبب "دوري مرجان أحمد مرجان"

رسميا.. لجنة المسابقات تعاقب الزمالك وجروس وجنش

إيقاف المشرف على سيراميكا 5 مباريات أبرز عقوبات المظاليم

غرامات مالية وإيقافات محصلة قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني

عقوبات الأسبوع العاشر بدوري الممتاز "ب"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:02 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

08:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق