بهذه الكلمات نعى محمد عبد الرحمن محمد ريحان

نعي الفنان محمد عبد الرحمن الفنان القدير محمد ريحان، الذي رحل عن عالمنا، الجمعة الماضية 14 مايو، بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد فترة من معاناته مع فيروس كورونا والفشل الكلوى.









وكتب محمد عبد الرحمن عبر حسابه علي "تويتر" قائلاً "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنان الكبير والقدير ‎ محمد ريحان ألهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان وخالص عزائي لهم"









آخر أعمال الراحل محمد ريحان، مشاركته بدور الشيخ صالحين، في مسلسل موسى، للفنان محمد رمضان الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.









مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.



