Advertisements

بهذه الكلمات نعى محمد عبد الرحمن محمد ريحان

السبت 15/مايو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
نعي الفنان محمد عبد الرحمن الفنان القدير محمد ريحان، الذي رحل عن عالمنا، الجمعة الماضية 14 مايو،  بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد فترة من معاناته مع فيروس كورونا والفشل الكلوى.


وكتب محمد عبد الرحمن عبر حسابه علي "تويتر" قائلاً "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنان الكبير والقدير ‎ محمد ريحان ألهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان وخالص عزائي لهم"


آخر أعمال الراحل محمد ريحان، مشاركته بدور الشيخ صالحين، في مسلسل موسى، للفنان محمد رمضان الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 


مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 47 دقيقة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 4 ساعات

الممثلة الشابة زينب غريب تحرر محضرًا في طبيب صور أجزاء من جسدها (التفاصيل كاملة)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الإعلان عن تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 5 لاعبين من مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:02 م

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

08:52 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق