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ضغط أمريكي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار

السبت 15/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ضغط على نظيره بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس، لوقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

من جهته، زعم غانتس في تغريدة على "تويتر"، أنه أكد "لنظيره الأمريكي هاتفيا على أن دولة الاحتلال ستفعل ما بوسعها لتجنب إلحاق الأذى بغير المتورطين".


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى مساء السبت اتصالاً هاتفيًا مع بايدن وأطلعه على آخر التطورات والعمليات التي نفذتها إسرائيل والعمليات التي ستنفذها في غزة خلال الفترة المقبلة.

وكتب نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر" أنه شكر بايدن على الدعم الأمريكي الراسخ لحق بلاده في الدفاع عن أنفسها.

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تفعل كل شيء من أجل تجنب المساس بغير المتورطين والدليل على ذلك أنه يتم إخلاء غير المتورطين من الأبراج التي تتواجد فيها أهداف إرهابية والتي تستهدف من قبل الجيش الإسرائيلي".

واستهدف العدوان الإسرائيلي، عدة مباني سكنية خلال القصف الذي بدأ الاثنين الماضي على قطاع غزة، بمزاعم أنها تضم مكاتب لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي هو الأشد منذ عام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح المقدسي وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من غزة، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن استشهاد 139 فلسطينيًا من بينهم 39 طفلًا و22 سيدة ومسن وإصابة ألف مواطن بجراح مختلفة.

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