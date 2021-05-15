"عنفته خطيبته لقلة العيدية" إقدام شاب على الانتحار بالفيوم

استقبلت مستشفي الفيوم العام شاب يدعى مصطفى ناصر عبدالسلام (23 عامًا)،ومقيم بمنشاة البكري، حاول الانتحار وأنّه قام بربط حبل في سقف غرفته ليتخلص من حياته بالانتحار شنقًا، إلا أنّ أسرته تمكنت من إنقاذه



تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري، مأمور قسم ثاني الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بالفيوم، حول تلقي استغاثة لنقل شاب حاول الانتحار شنقًا في غرفته بمنزله بمنطقة منشية البكري بنطاق القسم.



وانتقل فريق من مباحث قسم ثاني الفيوم برئاسة المقدم محمد دعبس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، إلى مكان الواقعة.



وأكد مصدر أن سبب الأقدام على الانتحار هو فسخة خطوبتة بعد مشادة مع خطيبته بسبب عيدية العيد فعنفته واتهمته بالبخل، ثم ألقت بدبلتها في وجهه، وأنهت خطوبتهما في لحظة، غير آبهةً بحبه لها، ولا بالظروف التي مر بها، بسبب تركه عمله إثر جائحة "كورونا".



وقال الشاب أنه حاول التخلص من حياته بالإنتحار شنقًا لمروره بأزمة نفسية بسبب ترك خطيبته له "يوم العيد" لإعطائه لها "عيدية بسيطة" بسبب مروره بأزمة مالية وسوء حالته المادية.



وقد تم الاتخاذ الاجراءات القانونية وعمل محضر بالواقعة لعرضها علي النيابة العامة.

