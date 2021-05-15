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البيت الأبيض: بايدن تحدث مع عباس للتعبير عن التزام أمريكا بتعزيز الشراكة مع فلسطين

السبت 15/مايو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الفلسطيني محمود عباس للتعبير عن التزام أمريكا بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكان دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نظيره الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي إلى تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حدًا للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وكان صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة أسهمت في كشف الاحتلال بشكل كبير أمام الرأي العام العالمي.

كما حملت جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الحرب العدوانية التي تشهدها كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي وأعضاء الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين.

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