بسبب لعب العيال.. معركة نارية دامية بين أبناء عمومة في سوهاج

تهى السفن، ونشبت مشاجرة كادت ان تنهي حياة البعض عندما تدخل الكبار لفض تلك المناوشات.

بدأت الواقعة عندما لقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير ادارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بلاغ من العميد محمد طليبة، مأمور مركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية الصفيحة بين ابناء عمومة بسبب لهو الاطفال ووجود مصابين.



أنتقل على الفور الرائد محمد عبد الصيور، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له كل من النقباء أحمد الكاشف، ومحمد دياب، ومحمد صفوت، وتبين وجود مشاجرة بين ابناء عمومة بقرية الصفيحة غب طهطا، واصابة كل من «باسم س م» 44عام، بطلق ناري بالراس، و« أمجد ع » 33عام بطلق ناري بالجنب والبطن، و«رومانى ع»،55 عام، عامل، بجروح بالراس، وتمم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

