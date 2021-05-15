ربيع: إنجاز مشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة بإمكانيات الهيئة خلال 24 شهرًا

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أهمية مشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة بواسطة كراكات الهيئة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على مدار 24 شهرًا قد تمتد إلى 6 أشهر إضافية.



وقال "ربيع" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن هذا المشروع يستهدف توسعة واستكمال تعميق القناة من أجل تحسين عملية الملاحة والضغط الجانبي على السفن داخل المدخل.



وأشار إلى أن مشروع الازدواج يعمل على رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة من مسافة الـ ٤٠ كيلو متر التي لا يوجد بها ازدواج في المجرى الملاحي لقناة السويس.



وتابع "زي ما وعدنا الرئيس السيسي أثناء زيارته الأخيرة للقناة بزيادة قدرات الهيئة وتنفيذ هذا المشروع خلال 24 شهرًا وتم مد 6 شهور إضافية عن طريق استخدام الكراكة مهاب مميش والمشير طنطاوي باستخدام قدرات القناة والإمكانيات المتاحة لها".



وأكد على أن هناك دعم من الرئيس السيسي بلا حدود، حيث يستمع بصورة يومية لكل ما يجري في القناة خاصة خلال أزمة السفينة الجانحة، كما أنه كان متابعًا جيدًا وهذا ما يشجعنا على إنجاز كل ما نحتاجه من مهام، لافتًا إلى أنه سيتم العمل في قناة السويس خلال الأوقات التي لا يوجد فيها عبور للسفن حفاظًا على العملاء ووصول البضائع في موعدها ولكن العمل في البحيرات المرة سيكون لمدة 18 ساعة يوميًا.



وأوضح أن هناك تعافي لحركة التجارة العالمية منذ يناير الماضي وهو ما أدى إلى زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس وتحقيق أرقام أفضل للسفن المارة بالقناة أفضل من السنة الماضية.

