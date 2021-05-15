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تشكيل طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري

السبت 15/مايو/2021 - 08:45 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
إسلام عودة
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أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم . 

وضم التشكيل كلا من. : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سرحان ، عمرو السيسى ، ناصر منسى ، أحمد سمير ، إسلام محارب ، مهند مصطفى ، محمد ناصف ، عمرو جمال ، فرنك ستيفن .
 
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : محمد شعبان ، أحمد هانى ، إسلام جمال ، على الزاهدى ، أحمد زولا ، مصطفى جمال ، حسن مجدى ، فرنك ستيفن ، محمد شحاته . 

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة بينما يحتل زعيم الثغر المركز السابع برصيد 30 نقطة .

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