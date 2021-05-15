المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: أسر الريف تستحوذ على 55% من إجمالي حجم الأسر المصرية

كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، احتفالا باليوم العالمي للأسر اليوم السبت، عن أن عدد الأسر المصرية بلغ 25.1 مليون أسرة، بنهاية يناير 2021، مشيرا إلى أنه يتوزع على 13.9 مليون أسرة في الريف تمثل 55.4% من إجمالي عدد الأسرة، مقابل 11.2 مليون أسرة في الحضر بما يشكل 46.6%.

وأضاف المركزي، أنه بالنسبة للتركيب العمري لأفراد الأسر، تبين أن هناك 33.7% من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15سنة)، و25.5% من الأفراد في فئة الشباب (15- 29 سنة)، و35.9% من الأفراد في سن العمل (30- 64 سنة)، فيما تشكل نسبة كبار السن 4.9% (65 سنة فأكثر).

وعلى مستوى التعليم العام، أشارت بيانات المركزي، إلى وجود 23.57 مليون طالبا مقيدا بالتعليم قبل الجامعي العام، وفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسي 2019/2020.

ووفقا للإحصاءات، هناك 1.5 مليون طالبا مقيدا بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، و12.8 مليون طالبا مقيدا بمرحلة التعليم الابتدائي، و5.2 مليون طالبا مقيدا بالتعليم الإعدادي، و3.87 مليون طالبا مقيدا بمرحلة التعليم الثانوي (1.8 مليون طالب بالثانوي العام، 943 ألف بالصناعي، 799 ألف بالتجاري، 70 ألف بالفندقي، 241 ألف بالزراعي).

ويوجد 176 ألف طالبا مقيدا بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة، و3.34 مليون طالبا مقيدا بجميع مؤسسات التعليم العالي العام والأزهري (جامعات ومعاهد)، منهم 48.7% من الإناث و51.3% من الذكور