"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

"اللهم لا شماته".. عبارة تردد كثيرًا بعد إعلان الشركة المتحده وقف التعامل مع المخرج محمد سامي، بعد فشل مسلسل "نسل الأغراب"، ووقوع بعض الخلافات مع مجموعات اثناء التصوير.



لم يكن "نسل الأغراب"، أولى أزمات المخرج محمد سامي، فقد وقع من قبل في العديد من الخلافات مع بعض الفنانين، وفي السطور التاليه يرصد "الفجر الفني"، إسماء الفنانين من قبل قرار وقفه،،









أنغام

وقع خلاف بين سامي وأنغام، حيث كان من المقرر أن تغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"، فاختلفا، وانسحبت أنغام من غنائه.

وقال المخرج محمد سامي إن المطربة أنغام نجمة كبيرة، وحققت نجاحات متعددة، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل "نسل الأغراب".

وأوضح: "أنا اخترتها، واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات، والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".







شيرين عبدالوهاب

قال سامي عن خلافه مع شيرين عبدالوهاب، إنه يصل لأكثر من 8 سنوات، ولكنه يحبها كثيرًا ويتمنى الصلح معها، مؤكدًا أنها "موهبة غير طبيعية"، ويتمنى العمل معها.

السبكي

وقع خلاف بين سامي والمنتج محمد السبكي، وقال سامي ببرنامج "العرافة"، إن هذا الخلاف حدث خلال تصوير أحد المشاريع الفنية في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل دخوله تصوير مسلسل "ولد الغلابة".

وأضاف: "السبكي مش بيعرف يتعامل مع حد قدي، ولا بعرف أتعامل مع حد قده، وإحنا الاتنين أصدقاء. وخناقتنا مضحكة جدًا، وأنا ابنه، ومحدش بيتحدى ابنه، ولو محمد السبكي عمل فيلم من غير إيرادات، فأكيد إن الوقت لم يسعفه".





ياسمين صبري

اتهم المخرج محمد سامي - الفنانة ياسمين صبري بـ"النفسنة"، عقب تصريحها بشأن انسحابها من تصوير بقية مشاهدها في مسلسل "الأسطورة" بسبب تقليل مشاهدها لصالح زوجته مي عمر.





نسرين أمين

وقع خلاف بين نسرين أمين والمخرج محمد سامي، عقب عرض مسلسل "الأسطورة" عام ٢٠١٦، وقال سامي وقتها في تصريحات صحفية، إنها ممثلة درجة خامسة، وكانت تشعر بالغيرة من زوجته الفنانة مي عمر، والتي كانت تشارك في المسلسل.

وأضاف: "نسرين فاكرة نفسها نجمة بس هتفضل ممثلة درجة خامسة، لأن دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة".



