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"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين
السبت 15/مايو/2021 - 08:52 م
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"اللهم لا شماته".. عبارة تردد كثيرًا بعد إعلان الشركة المتحده وقف التعامل مع المخرج محمد سامي، بعد فشل مسلسل "نسل الأغراب"، ووقوع بعض الخلافات مع مجموعات اثناء التصوير.
لم يكن "نسل الأغراب"، أولى أزمات المخرج محمد سامي، فقد وقع من قبل في العديد من الخلافات مع بعض الفنانين، وفي السطور التاليه يرصد "الفجر الفني"، إسماء الفنانين من قبل قرار وقفه،،
أنغام
وقع خلاف بين سامي وأنغام، حيث كان من المقرر أن تغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"، فاختلفا، وانسحبت أنغام من غنائه.
وقال المخرج محمد سامي إن المطربة أنغام نجمة كبيرة، وحققت نجاحات متعددة، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل "نسل الأغراب".
وأوضح: "أنا اخترتها، واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات، والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".
شيرين عبدالوهاب
قال سامي عن خلافه مع شيرين عبدالوهاب، إنه يصل لأكثر من 8 سنوات، ولكنه يحبها كثيرًا ويتمنى الصلح معها، مؤكدًا أنها "موهبة غير طبيعية"، ويتمنى العمل معها.
السبكي
وقع خلاف بين سامي والمنتج محمد السبكي، وقال سامي ببرنامج "العرافة"، إن هذا الخلاف حدث خلال تصوير أحد المشاريع الفنية في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل دخوله تصوير مسلسل "ولد الغلابة".
وأضاف: "السبكي مش بيعرف يتعامل مع حد قدي، ولا بعرف أتعامل مع حد قده، وإحنا الاتنين أصدقاء. وخناقتنا مضحكة جدًا، وأنا ابنه، ومحدش بيتحدى ابنه، ولو محمد السبكي عمل فيلم من غير إيرادات، فأكيد إن الوقت لم يسعفه".
ياسمين صبري
اتهم المخرج محمد سامي - الفنانة ياسمين صبري بـ"النفسنة"، عقب تصريحها بشأن انسحابها من تصوير بقية مشاهدها في مسلسل "الأسطورة" بسبب تقليل مشاهدها لصالح زوجته مي عمر.
نسرين أمين
وقع خلاف بين نسرين أمين والمخرج محمد سامي، عقب عرض مسلسل "الأسطورة" عام ٢٠١٦، وقال سامي وقتها في تصريحات صحفية، إنها ممثلة درجة خامسة، وكانت تشعر بالغيرة من زوجته الفنانة مي عمر، والتي كانت تشارك في المسلسل.
وأضاف: "نسرين فاكرة نفسها نجمة بس هتفضل ممثلة درجة خامسة، لأن دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة".
غادة عبدالرازق
بدأت الأزمة بين محمد سامي وغادة عبدالرازق مع كواليس الأيام الأولى لتصوير مسلسل "حكاية حياة"، وخرجت على السطح بعدما اتهمها بمحاولة اقتحام شقته واستئجار عدد من البلطجية لضربه، وهو الأمر الذي نفته هي بشدة في أكثر من لقاء تليفزيوني، موضحة أنه اعتاد الإساءة للعاملين في المسلسل وعندما اعترضت تبادلا الاتهامات، ووصلت إلى حد تحرير محاضر.
ماجد المصري
وقع خلاف بين محمد سامي وماجد المصري بعد عرض مسلسل" كلام على ورق".
وصرح "المصري" في أحد لقاءاته التليفزيونية، إنه غير راضِ عن مسلسل "كلام على ورق"، ليرد "سامي"، مبررًا ذلك بأنها غيرة من الفنان أحمد زاهر، خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل.
ولكن تصريحات "سامي"، لم ترق لـ "المصري"، الذي بدوره وجه له رسالة في أحد البرامج قائلًا: "عيب".
وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة المتحدة صباح السبت، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله مع الشركة "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.
كان آخر عمل للمخرج محمد سامي مع الشركة المتحدة هو مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢١، وشارك في بطولته: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.
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