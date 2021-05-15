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عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

السبت 15/مايو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اعترض مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تواجد عدد من جماهير النادي الأهلي في مدرجات ستاد السلام قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واعترض مسؤولو الكاف على حضور جماهير الأهلي في المدرجات وعدم التزامهم بالإجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقام إبراهيم الكفراوي المشرف على الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بعقد جلسة مع مسؤولو الكاف اتفقوا خلالها على الجماهير من الدرجة الأولى يسار إلى الأولى يمين لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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