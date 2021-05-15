مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 636 آخرين بصواريخ المقاومة





قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن 46 شخصا أصيبوا منذ الثانية عشرة منتصف ليل أمس، وحتى عصر اليوم السبت، جراء سقوط صواريخ المقاومة في مدن إسرائيلية.





وبحسب بيان لهيئة الإسعاف على حسابها الرسمي بـ«تويتر» فإن عدد المصابين ارتفع إلى 636 فيما ارتفعت الوفيات إلى 10 أشخاص حتى الآن بعد مصرع خمسيني.





وأشار البيان إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه اليوم، سقط صاروخ على منزله في مدينة رمات غان «وسط»، فيما لم تعلن الهيئة عن طبيعة الإصابات.





وأشارت الهيئة إلى أن المقاومة الفلسطينية قصفت مدنا في وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب للمرة الأولى منذ الخميس الماضي.