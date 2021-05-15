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ساوثهامبتون يقهر فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

السبت 15/مايو/2021 - 09:01 م
ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
وكالات
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سجل نايثن تيلا هدفاً وصنع هدفا آخر ليقود ساوثامبتون للفوز 3-1 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم ساوثامبتون بعد 27 دقيقة بتسديدة مباشرة من تشي آدامز بعد ركلة حرة من جيمس وارد-بروس.

وعانى فريق المدرب سكوت باركر الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية وعاقبه تيلا بالهدف الثاني وهو الأول له مع ساوثامبتون.

وقلص الجناح الشاب فابيو كارفاليو الفارق قبل ربع ساعة من النهاية في مشاركته الأولى مع فولهام.

ومرر تيلا كرة إلى ثيو والكوت الذي سددها لتصطدم بالدفاع إلى داخل المرمى في الدقيقة 82.

ورفع ساوثامبتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز 13 متأخراً بنقطتين عن ولفرهامبتون واندرارز، فيما بقي فولهام في المركز 18 وله 27 نقطة.

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