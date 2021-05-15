حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزاً ثميناً بالتفوق 2-0 على ضيفه الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.



وتقدم زكريا دراوي بهدف لأصحاب الأرض بتسديدة قوية أخفق الحارس معز بن شريفية في إبعادها في الدقيقة 35.



وأضاف أمير سعيود الهدف الثاني بعد مجهود كبير من دراوي قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



وكاد بلوزداد أن يسجل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل أحمد قاسمي لولا تدخل الحارس بن شريفية.



وستقام مباراة الإياب في إستاد رادس في تونس يوم السبت المقبل، على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.