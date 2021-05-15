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15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال التعادل السلبي بدون أهداف يفرض نفسه على مباراة الأهلي أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المقامة حاليا على ستاد السلام.

ويستضيف الأهلي حاليا نظيره صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم تشهد الدقائق الـ15 الأولى من عمر هذا اللقاء أي خطورة على أي مرمى حيث انحصر اللعب في منطقة خط الوسط ولم يظهر أي أنياب هجومية من جانب كلا الفريقين في المباراة التي يديرها الحكم السنغالي ماجويت نداي.

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