البابا تواضروس يقدم التعازي في رحيل كاهن من إيبارشية الإسماعيلية



رقد في الرب، اليوم، الأب المبارك القمص أنجيلوس لطيف كاهن كنيسة السيدة العذراء بفنارة التابعة لإيبارشية الإسماعيلية، عن عمر تجاوز ٦٥ سنة، وبعد خدمة كهنوتية دامت لما يقارب ٤٠ عامًا.



ولد الأب المتنيح يوم ٩ أبريل ١٩٥٦، وسيّم كاهنًا في ٢٩ نوفمبر ١٩٨١.



وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص أنجيلوس لطيف، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.