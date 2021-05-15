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الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

السبت 15/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في شباك صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا.

وفي الدقيقة 23 تسلم طاهر محمد طاهر الكرة من أليو ديانج على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية داخل الشباك معلنا الهدف الأول للفريق الأحمر.

ويتقدم الأهلي على صن داونز بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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