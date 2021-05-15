صحة سوهاج: تعافي 222 مريض كورونا بالعزل المنزلي والمستشفيات



وأعرب المتعافين عن سعادتهم وفرحتهم وقدموا الشكر لكافة الاطقم الطبية بمستشفيات سوهاج على ما يتم بذلة من مجهود كبير على مدار اليوم.



جدير بالذكر انه سبق وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لعدد من شهداء الأطقم الطبية بعدد من المحافظات وارسل اسمي أيات الشكر والعرفان لأهالي الشهداء ولأرواحهم الطاهرة.



كما ارسل الرئيس لأسر الشهداء هدايا عينية ومادية بمناسبة عيد الفطر المبارك وتم تقديم تلك الهدايا بواسطة وكلاء الوزارة ومرافقيهم من قيادات المديريات.



وقد أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف بجانبهم وتقدير دور وجهود ذويهم من الأطقم الطبية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.



صرح مصدر مسؤول بمديرية الصحة في سوهاج، بانة تم تعافي 222 مريض كورونا بمستشفيات العزل والعزل المنزلي منذ اول امس الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك وحتي اليوم السبت اي علي مدار ٣ ايام وكان عدد المتعافين اول ايام العيد 47 متعافي وثاني ايام العيد 96 متعافي واليوم 79 متعافي، وذلك خلال الـ ٣ ايام الأخيرة.