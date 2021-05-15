



فوائد صحية رهيبة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العنب الأحمر؟





يعتبر العنب الأحمر من الفواكه الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، والوقاية من السرطان، وغيرها من الفوائد الأخرى.





وهنا نستعرض في التقرير التالي، ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر، بحسب ما جاء في موقعي "healthline" و"webmd".





صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي العنب وعصير العنب الأحمر على مضادات الأكسدة تسمى "مركبات الفلافونويد أو البوليفينول" ، وتساعد في إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، كما أنها تقلل من وظيفة تخثر الصفائح الدموية مثلما يفعل الأسبرين.





وتشير بعض الدراسات أن استهلاكه بصفة منتظمة يحافظ على صحة القلب.





السيطرة على مرض السكري

يعتقد بعض مرضى السكري أنه لا يجب تناول الفاكهة بسبب محتواها من السكر، لكن العنب من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، لذا يفضل تناوله نظرا لأنه يساهم في السيطرة على مرض السكري.





الوقاية من أنواع معينة من السرطان

بفضل احتوائه على مستويات عالية من المركبات النباتية المفيدة، والتي قد تساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان.





ولقد ثبت أنه يقي من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، ويعمل كمضاد للأكسدة ويمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية داخل الجسم.





خفض ضغط الدم

يلعب البوتاسيوم الموجود في العنب دورا مهما في خفض ضغط الدم، وقد تم ربط انخفاض تناول البوتاسيوم بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية ، لذا ينصح بتناوله بانتظام.





الحفاظ على صحة العين

يحتوي على العديد من المركبات التي تفيد صحة العين، كما قد تحمي المواد الكيميائية النباتية الموجودة في العنب الأحمر من أمراض العيون الشائعة، مثل يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.





عظام أكثر صحة

يحتوي على العديد من المعادن الضرورية لصحة العظام ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز وفيتامين ك





تقوية الجهاز المناعي

ثبت أن العديد من المركبات الموجودة في العنب تحمي وتحارب الالتهابات البكتيرية والفيروسية، بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.



