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30 دقيقة - الأهلي يتقدم على صن دوانز بهدف طاهر محمد طاهر

السبت 15/مايو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح الأهلي في التقدم على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف التقدم لصالح الأهلي لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 من تسديدة قوية سكنت شباك دينيس أونيانجو حارس مرمي صن داونز الذي لم يستطيع فعل أي شيء لها .

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