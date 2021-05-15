"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

أراد أن يحصل على وجبة في يوم العيد ليستمتع ويبتهج بها، فحصل على كسر في الجمجمة وجرح في الرأس طوله ٨ سنتيمتر، هذا كان ملخص ماسأة الشاب "معاذ ناصر" ٢٦ سنة، الذي كان يفرح العيد مع أسرته فكان على موعد مع حادث سرق منه بهجة العيد وفرحته.



في أول أيام العيد شعر "معاذ" بالجوع هو وأسرته، فقرر أن يطلب "ديلفري" من أحد المطاعم القريبة الشهيرة بالمنطقة، إلا أن "الأوردر" تأخر كثيرا ففعل كما يفعل أي شخص في موقفه واتصل وألغى "الأوردر" فتلقى ردا استفزه أكثر، وعندما ذهب لمعاتبتهم وتقديم شكوى في الشخص الذي رد عليه، تعرض للاعتداء وبدلا من أن يتناول وجبة "أكل علقة"! وانتهت بنزيف من الدماء.



تواصلت محررة "الفجر" مع شقيق ضحية أعمال البلطجة التي حدثت بأول طريق كفر العدوي بفاقوس بمحافظة الشرقية، ليكشف كواليس الاعتداء على شقيقه من قبل عمال ومالكي أحد المطاعم.



شقيق الضحية: البداية وجبة عيد الفطر



في البداية، قال "إبراهيم ناصر" شقيق الضحية "معاذ ناصر" ٢٦ عامًا، أنه في وسط فرحة عيد الفطر المبارك وكعادة الشعب أن يلجأوا للمطاعم لطلب وجبات، وفي ليلة أول أيام العيد في حدود الساعة الثانية عشر من مساء يوم الخميس، قام شقيقي بالاتصال بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقتنا بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها لم تكون المرة الأولى في تواصله مع ذلك المطعم، وبالفعل قام الرد عليه أحد عمال "الكاشير" ثم أبلغ الطلب، ولكن في غضون ساعة ونصف لم يصل الطلب.



ويتابع "إبراهيم" في حديثه إلى الفجر، أن شقيقه رأى أن طلب الوجبة تأخر كثيرًا، وهو كان في حاجة إلى الطعام هو وأسرتي، بالفعل قام بالاتصال مرة ثانية لإلغاء الطلب، ولكن تفاجئ برد فعل صادم من عامل الكاشير الخاص بالمطعم، ليرد عليه بكلمة "أحسن برضه"، لم يفعل شقيقي حينئذ شئ تجاه الرد ولكنه أراد الصمت وإغلاق المكالمة.



صاحب المطعم لشقيقي: دا اللي عندنا عايز حاجة



وأضاف شقيق ضحية الإعتداء، أنه في حدود الساعة ال" ١ منتصف الليل" ذهب "معاذ" هو وشقيقي الأصغر "عمر" لشراء مستلزمات الطعام بعد إلغاء طلب المطعم، وفي طريقه قرر الذهاب لصاحب المطعم لتقديم شكوى عما صدر من عامل الكاشير، لا يكن يعلم أنها ستكون بداية للاعتداء عليه.



"كان بيكلمه بأدب".. يواصل شقيق الضحية كلامه للفجر، بمجرد دخوله للمطعم لمقابلة صاحبة خرج أحد الأشخاص ويدعى "إيهاب عمران" وهو أحد مالكي المطعم، كان "معاذ " يتكلم بكل ذوق وأدب لشرح عما صدر من معاملة سيئة من عامل الكاشير، وفجأة حدث رد صادم آخر من هذا الشخص لا يكن يتوقعه قائلًا،" دا اللي عندنا عايز حاجة"، لم يتوقف شقيقي وحاول أن يفهمه أن عامل الكاشير أساء الأسلوب معه، ولكنه ظل أحد مالكي المطعم في استخدام أسلوب سئ، في هذه اللحظة جائني مكالمة هاتفية من والدتي بتأخر أشقائي في شراء الطلبات، بالفعل تواصلت مع شقيقي الأصغر "عمر" لاعرف ماحدث معهم خارجًا



أخويا الصغير طمني.. ولكن فجأة صوت خناقة



"إحنا في المطعم متقلقش".. كانت الجملة الأخيرة التي قالها شقيقي قبل غلق التليفون، ليتابع "إبراهيم" ماسأة ماحدث، قائلًا" عمرو قالي احنا في المطعم بنشتكي لصاحب المحل الذي حدث..فرديت خليني على التليفون معاكم لغاية ماتخلصوا وتمشوا"، كان قلبي حاسس هيحدث شئ، وفي غضون دقائق ظللت أقول "ألو ولا أحد يرد وفجأة سمعت صوت عالي زي مايكون خناقة"، كنت حينها في الطريق بالقرب منهما.



شقيق الضحية: أخويا كان غرقان في دمه



بصوت مبحوح وكلمات يعتثره الآلم على منظر شقيقة وهو غارقًا في دمائه، يقول شقيق الضحية، أول ماوصلت للمطعم وجدت كل العمال وصحاب المطعم واقفين في صمت " ومعاذ" مرمي على الأرض غارقًا في دمائه وشقيقه الأصغر كان مصابًا أيضًا بكدمات شديدة في أنحاء متفرقة بجسده ليقول "الحق ياإبراهيم أخوك معاذ".



عمال المطعم: ضربوه بالكراسي وآلة حادة



ويتابع "إبراهيم"، أن ماحدث وتم إبلاغه به من قبل شقيقه الأصغر، أنه أثناء تحدث (معاذ) مع أحد مالكي المطعم وهو (إيهاب عمران) اشتد الخلاف حتى وصل للشتائم والسب، ثم قام كل العمال العاملين بالمطعم بالاضافة لمالكي المطعم بالهجوم عليهما بالضرب والاعتداء، بضربهم بالكراسى، وفجأة جاء أحد الأشخاص (لم يتذكر شقيقي من هو من كثرة العدد)، لضرب ب "آلة حادة" على رأسه، جعلته يسقط فورًا على الأرض غارقًا في وسط الدماء.



شقيق الضحية: شقيقي أصيب بجرح ٨سم و١٥ غرزة



ويستطرد "إبراهيم" حديثه عن إصابة شقيقة البالغة، أول ماشاهدت شقيقي بهذا المنظر طلبت فورًا بُن من أحد محال السوبر ماركت بالمنطقة، لوقف النزيف الشديد ولكن دون جدوى، ذهبت به مسرعًا للمستشفى للإلحاق به، وكانت إصابة شقيقي بالغة حتى تم عمل (١٥ غرزه) بالإضافة إلى طلب المستشفى لإجراء إشاعات.



وكشف شقيق الضحية، أن ورد في التقرير الطبي المبدئي الصادر من المستشفى، أن "معاذ" أصيب بجرح قطعي غائر بفروة الرأس بطول (٨سم)، بالإضافة إلى تم عمل حياكة للجرح بغرز جراحية مع وجود سحجات وكدمات بالرقبة والأنف، واشتباه في كسر عظام الأنف.



وقال شقيق الضحية، أن حالة معاذ بعد فحصه تم حجزه بالعناية المركزة لسوء حالته الصحية، وبالفحص تبين أنه هناك وجود كسر في الجمجمة وتجمعات دموية تستدعى لتدخل جراحي، داعيًا أن الله يتمم شفائه.



القبض على إثنين من المتهمين



وأضاف "إبراهيم" شقيق الضحية، ذهبت لقسم الشرطة بمنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية، وحررت محضر وذكرت بعض المتهمين الذين اصيبوا شقيقي وهما ( إيهاب عمران، محمد عصام الشهير بكابو، محمد إيهاب صقر، أحمد صقر، سالم صقر)، وتم عمل المحضر برقم "٤٦٧١ جنح القسم" وألقت الأجهزة الأمنية على إثنين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.