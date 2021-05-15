هكذا حرص أحمد حلمي على دعم فلسطين

حرص الفنان أحمد حلمي، على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وذلك بنشر صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.





وكتب أحمد حلمي علي الصورة قائلاً: "فلسطين أرض الجدود وشعب الخلود وصمود بلا حدود".









وألغت إسرائيل اليوم أكثر من 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط في مطار بن جوريون، قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وشيكاغو، بسبب صواريخ غزة.



