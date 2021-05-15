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استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية

السبت 15/مايو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء وذلك استغلالا الأجازة عيد الفطر المبارك وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية إستمرت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء وقرى محافظة الدقهلية في أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق العامة من خلال اعمال فرق عمال النظافة والمعدات والسيارات المكنسية وكذا متابعة المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر ان محافظ الدقهلية سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة بضرورة الاهتمام بملف النظافة والمتابعة بصفة مستمرة لأعمال جمع القمامه فى الأوقات المحددة لجمع القمامه فى الفترات المقررة على مدار اليوم.

على الإهتمام المتواصل لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة فى كل المدن والقرى ومتابعة تنفيذ المشروعات مشيرا اننا جميعا علينا ان نعمل بروح الفريق من أجل تلبية مطالب وإحتياجات مواطنى الدقهلية وخاصة ما يتعلق بمستوى النظافة وخدماتها المقدمة لهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى اطار خطة المحافظة التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بالدقهلية

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